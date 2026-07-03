Выдают себя за СБУ: спецслужбы рф массово вызывают на фейковые допросы украинцев

Национальная безопасность
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Специалисты контрразведки Службы безопасности разоблачили российские спецслужбы на массовых попытках завербовать украинцев под чужим флагом.
Служба безопасности УкраиныФейсбук

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили спецслужбы рф на массовых попытках вербовки граждан Украины. Россияне выдают себя за сотрудников СБУ или Нацполиции и шантажируют людей.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в официальном Телеграм-канале.

Украинцев пугают вымышленной уголовной ответственностью или рассылают фейковые повестки.

Россияне активизировали попытки вербовки под видом украинских правоохранителейРоссийские спецслужбы начали активно пытаться вербовать украинцев для совершения терактов, диверсий и поджогов. Для этого они представляются сотрудниками украинских правоохранительных органов.

«Контрразведка Службы безопасности разоблачила российские спецслужбы на массовых попытках завербовать украинцев «под чужим флагом». В частности, рашисты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов Украины и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты или другие преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Только в течение 2026 года разоблачены десятки подобных вербовочных попыток, во время которых россияне звонили или писали людям в мессенджеры и представлялись сотрудниками СБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов.

Установлено, что для получения персональных данных они используют клиентские базы онлайн-магазинов. Также зафиксированы прогнозы шантажа уголовной ответственностью под вымышленными предлогами. Например, за якобы покупку медицинских препаратов на российских сайтах.

Кроме этого, преступники требуют деньги за закрытие несуществующих уголовных производств и склоняют к поджогам админзданий, автомобилей Сил обороны и т.д.

«Представители рф могут сразу контактировать с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за работников правоохранительных органов. В других случаях – используют различные легенды и подходы», – уточнили в СБУ и попросили быть бдительными.

Также контрразведка выяснила, что чаще всего враг рассылает фейковые повестки с «вызовом на допрос» в СБУ, а для убедительности в эти «документы» добавляют поддельные подписи высокопоставленных чиновников Службы.

«После этого людей начинают шантажировать. Рашисты убеждают своих жертв, что могут помочь с закрытием соответствующего уголовного производства, но взамен – ожидают от них выполнения определенных задач», – объясняют в ведомстве.

В частности, завербованных заставляют: следить за определенным лицом, перенести пакет с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство, совершить поджог авто Сил обороны, готовить теракт или диверсию.

Также иногда для «избежания» тюремного заключения российские кураторы требуют от потерпевших деньги.

В СБУ попросили украинцев быть бдительными, проверять информацию и, в случае такого контакта, передавать данные в чат-бот «Сожги ФСБшника», по телефону – 1516 или по почте: [email protected].

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что главным организатором массированной атаки рф на Киев 2 июля был первый заместитель министра обороны рф Валерий Герасимов.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили и задержали доцента научного центра ведущей военной академии Минобороны, который оказался российским «кротом».

А в Польше разоблачили более 10 организаторов антиукраинских митингов по заказу рф.

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