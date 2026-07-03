Выдают себя за СБУ: спецслужбы рф массово вызывают на фейковые допросы украинцев

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили спецслужбы рф на массовых попытках вербовки граждан Украины. Россияне выдают себя за сотрудников СБУ или Нацполиции и шантажируют людей.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в официальном Телеграм-канале.

Украинцев пугают вымышленной уголовной ответственностью или рассылают фейковые повестки.

16 февраля 2026, 16:12 Россияне активизировали попытки вербовки под видом украинских правоохранителей Российские спецслужбы начали активно пытаться вербовать украинцев для совершения терактов, диверсий и поджогов. Для этого они представляются сотрудниками украинских правоохранительных органов.

«Контрразведка Службы безопасности разоблачила российские спецслужбы на массовых попытках завербовать украинцев «под чужим флагом». В частности, рашисты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов Украины и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты или другие преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Только в течение 2026 года разоблачены десятки подобных вербовочных попыток, во время которых россияне звонили или писали людям в мессенджеры и представлялись сотрудниками СБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов.

Установлено, что для получения персональных данных они используют клиентские базы онлайн-магазинов. Также зафиксированы прогнозы шантажа уголовной ответственностью под вымышленными предлогами. Например, за якобы покупку медицинских препаратов на российских сайтах.

Кроме этого, преступники требуют деньги за закрытие несуществующих уголовных производств и склоняют к поджогам админзданий, автомобилей Сил обороны и т.д.

«Представители рф могут сразу контактировать с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за работников правоохранительных органов. В других случаях – используют различные легенды и подходы», – уточнили в СБУ и попросили быть бдительными.

Также контрразведка выяснила, что чаще всего враг рассылает фейковые повестки с «вызовом на допрос» в СБУ, а для убедительности в эти «документы» добавляют поддельные подписи высокопоставленных чиновников Службы.

«После этого людей начинают шантажировать. Рашисты убеждают своих жертв, что могут помочь с закрытием соответствующего уголовного производства, но взамен – ожидают от них выполнения определенных задач», – объясняют в ведомстве.

В частности, завербованных заставляют: следить за определенным лицом, перенести пакет с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство, совершить поджог авто Сил обороны, готовить теракт или диверсию.

Также иногда для «избежания» тюремного заключения российские кураторы требуют от потерпевших деньги.

В СБУ попросили украинцев быть бдительными, проверять информацию и, в случае такого контакта, передавать данные в чат-бот «Сожги ФСБшника», по телефону – 1516 или по почте: [email protected].

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что главным организатором массированной атаки рф на Киев 2 июля был первый заместитель министра обороны рф Валерий Герасимов.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили и задержали доцента научного центра ведущей военной академии Минобороны, который оказался российским «кротом».

А в Польше разоблачили более 10 организаторов антиукраинских митингов по заказу рф.

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