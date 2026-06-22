Задержаны два агента ФСБ, планировавшие взорвать админздание в Киеве и сбежать в рф

Служба безопасности и Национальная полиция сорвали попытку теракта в центре Киева, которую готовили два агента фсб.

Об этом 22 июня сообщила Служба безопасности Украины в Телеграм-канале.

Двое завербованных россиянами жителей столицы планировали дистанционно взорвать админздание в Шевченковском районе Киева и сбежать поездом в Беларусь и россию. Они уже заложили взрывчатку у админздания под генератором и сели в поезд, в котором их и задержали украинские спецслужбы.

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«Фигуранты заложили самодельное зажигательное устройство, которое должно было повлечь за собой возгорание и взрыв генераторной установки возле админкорпуса. Активировать механизм они планировали дистанционно, находясь в пути в направлении беларуси, через которую хотели сбежать в рф», – сообщили в СБУ.

Следствие установило, что двое завербованных фсб жителей Киева после минирования здания сели на пассажирский поезд в направлении Черниговской области. Оттуда они планировали нелегально пересечь границу через реку с помощью надувной лодки. Однако правоохранители их разоблачили и задержали в поезде.

Как выяснилось, один из злоумышленников – мобилизованный, самовольно оставивший воинскую часть, а другой – столичный маркетолог.

«В случае выполнения вражеского задания рашисты обещали «эвакуировать» агентов на территорию рф с последующим трудоустройством в ряды фсб», – отметили в СБУ.

Фигуранты дела смастерили самодельное устройство по инструкциям спецслужб рф и заложили под генератор в центре Киева. Удаленный подрыв взрывчатки должен был привести к огневому поражению соседнего админздания. Теракт киевляне собирались зафиксировать на замаскированную камеру, а затем уничтожить её удаленно.

«В ходе обыска у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага и надувная лодка для нелегального пересечения госграницы», – уточнили правоохранители.

Как сообщили в СБУ, к этому преступлению агенты ФСБ готовились заранее. Они закладывали схрон с оружием и боеприпасами в лесополосе в пригороде Киева, делали метки для ФСБ и «сливали» врагу данные военных объектов. В частности, одного из полигонов, расположенного там вооружения и количества военнослужащих.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта). Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации их действий по факту государственной измены.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях разведчики СБУ задержали в Киевской области женщину, которая снимала на видео работу украинских военных ПВО и корректировала массированную атаку ФСБ российской федерации на столицу.

Также контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области мужчину, который по заданию российских спецслужб отслеживал позиции украинских артиллеристов и корректировал атаки врага по бойцам.

А в Днепре схватили российскую агентку-корректировщицу, которая помогала оккупантам готовить ракетно-дроновые атаки по городу.

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