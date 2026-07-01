Россияне ударили по маршрутке в центре Херсона: двое погибших, есть раненые

Российские оккупационные войска 1 июля около семи утра атаковали ударными дронами маршрутное такси с людьми в центре Херсона. Два человека погибли, много раненых.

Об этом сообщают руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин и пресс-служба ОВА в Телеграм-каналах.

По данным главы ОВА, враг атаковал город БПЛА и сознательно нанес удар по маршрутке, в которой в это время было много людей.

1 июля 2026, 08:16 Силы ПВО в течение ночи сбили ракету Х-59 и 130 российских дронов В ночь на 1 июля российские войска запустили по Украине баллистическую ракету, управляемую авиационную ракету Х-59 и 151 ударный беспилотник. Силы ПВО сбили 130 дронов и ракету.

«В семь утра, когда в общественном транспорте больше всего людей, российские оккупанты атаковали с дрона маршрутное такси в Центральном районе Херсона. Оператор вражеского беспилотника точно видел, что перед ним гражданский транспорт с людьми, которые ехали по своим делам. Но этот террорист сознательно принял решение нанести удар», – написал Прокудин.

В результате террористической атаки российских войск по мирному населению погибли два человека. Сейчас устанавливаются их личности.

Также госпитализированы в больницу семеро травмированных. Среди раненых: 52-летний и 36-летний мужчины, а также пять женщин в возрасте 53, 52, 55, 53 и 57 лет.

«Среди них – медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения. По предварительным данным, пострадавшие получили минно-взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают им всю необходимую помощь», – разъяснил глава ОВА.

Как уточнили в пресс-службе местной ОВА, последним в больницу доставили 52-летнего мужчину, который получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

«Медики проводят обследование и оказывают ему помощь», – говорится в сообщении ХОВА.

Напомним, в ночь на 1 июля вражеские войска атаковали дронами Днепропетровщину и нанесли удар КАБами по Запорожью. В результате обстрелов погибла женщина, еще четверо гражданских получили ранения.

А накануне россияне атаковали авиабомбами город Сумы и массированно ударили БПЛА по Запорожью. В результате атаки рф было известно о более чем 20 пострадавших.

Также российские оккупационные войска во вторник, 30 июня, нанесли удар беспилотниками по Богодухову Харьковской области. В результате атаки ранены гражданские.

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