Россияне ударили по маршрутке в центре Херсона: двое погибших, есть раненые

Российские оккупационные войска 1 июля около семи утра атаковали ударными дронами маршрутное такси с людьми в центре Херсона. Два человека погибли, много раненых.
Об этом сообщают руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин и пресс-служба ОВА в Телеграм-каналах.
По данным главы ОВА, враг атаковал город БПЛА и сознательно нанес удар по маршрутке, в которой в это время было много людей.
«В семь утра, когда в общественном транспорте больше всего людей, российские оккупанты атаковали с дрона маршрутное такси в Центральном районе Херсона. Оператор вражеского беспилотника точно видел, что перед ним гражданский транспорт с людьми, которые ехали по своим делам. Но этот террорист сознательно принял решение нанести удар», – написал Прокудин.
В результате террористической атаки российских войск по мирному населению погибли два человека. Сейчас устанавливаются их личности.
Также госпитализированы в больницу семеро травмированных. Среди раненых: 52-летний и 36-летний мужчины, а также пять женщин в возрасте 53, 52, 55, 53 и 57 лет.
«Среди них – медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения. По предварительным данным, пострадавшие получили минно-взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают им всю необходимую помощь», – разъяснил глава ОВА.
Как уточнили в пресс-службе местной ОВА, последним в больницу доставили 52-летнего мужчину, который получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
«Медики проводят обследование и оказывают ему помощь», – говорится в сообщении ХОВА.
Напомним, в ночь на 1 июля вражеские войска атаковали дронами Днепропетровщину и нанесли удар КАБами по Запорожью. В результате обстрелов погибла женщина, еще четверо гражданских получили ранения.
А накануне россияне атаковали авиабомбами город Сумы и массированно ударили БПЛА по Запорожью. В результате атаки рф было известно о более чем 20 пострадавших.
Также российские оккупационные войска во вторник, 30 июня, нанесли удар беспилотниками по Богодухову Харьковской области. В результате атаки ранены гражданские.
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