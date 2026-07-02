Под Ровно поезд въехал в маршрутку, четверо погибших

Общество
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2 июля около 14 часов произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Ровенской области. Поезд столкнулся с рейсовым автобусом. Погибли 4 пассажиров.
Полиция Ровенской области

На железнодорожном переезде в Ровенской области поезд столкнулся с маршрутным такси. В результате ДТП известно о 4 погибших и по меньшей мере 6 пострадавших.

Об этом сообщают полиция Ровенской области и пресс-служба Укрзализныци.

«Дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного автобуса произошло сегодня, 2 июля, около 13:55 в поселке Квасилов. На месте происшествия работают полицейские и все экстренные службы», – сообщили в полиции.

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По предварительным данным правоохранителей, погибшие в результате ДТП – пассажиры маршрутного такси.

Кроме того, предварительно 6 человек травмированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Более подробную информацию полиция пообещала предоставить позже.

Тем временем в пресс-службе Укрзализныци уточнили, что на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и работники железной дороги. А также отметили: движение на участке временно ограничено.

«Предварительно есть погибшие и пострадавшие среди пассажиров микроавтобуса. Движение на участке временно ограничено», – говорится в сообщении перевозчика.

Все обстоятельства аварии будут установлены по результатам проверки.

Напомним, в понедельник, 29 июня, в Хмельницком произошло смертельное ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. В результате столкновения погибли два человека, еще двое получили травмы.

Также недавно туристический автобус с 54 пассажирами сообщением «Киев – Бургас» вылетел в кювет и перевернулся в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. В результате ДТП пострадали около десятка человек.

А ранее в Бориспольском районе Киевской области в результате автомобильной аварии погибли пять человек, а еще двое получили травмы.

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