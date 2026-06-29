В Запорожье возросло количество погибших и пострадавших в результате удара по маршрутке

В Запорожье в результате попадания дрона в маршрутку погиб еще один человек, количество жертв возросло до трех. Также пострадали восемь гражданских, в том числе один ребенок.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По данным местных властей, возросло количество погибших и пострадавших в результате атаки на Запорожье. Федоров заявил, что в карете скорой помощи умерла тяжелораненая женщина.

«На данный момент трое погибших и семь раненых... Осколочные ранения, контузии, ссадины: медики оказывают помощь пассажирам маршрутки, в которую попал российский дрон в Запорожье», – говорится в сообщении.

Позже он добавил, что количество раненых в результате вражеского удара по маршрутному такси увеличилось до восьми человек.

Он уточнил, что под наблюдением медиков сейчас остаются все восемь пострадавших в возрасте от 50 до 77 лет и ребенок.

Как известно, сегодня, 29 июня, российская оккупационная армия атаковала беспилотником маршрутку в жилом районе Запорожья. Ранее сообщалось, что в результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще шесть человек получили ранения, среди них – ребенок.

Напомним, утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. По последним данным, в результате российских ударов известно о двух погибших и по меньшей мере 16 пострадавших.

Также российские оккупационные войска утром 29 июня нанесли ракетный удар по городу Днепр. Вражеская цель попала в частное предприятие, в результате ракетного удара рф пять человек погибли и уже известно о 29 пострадавших.

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