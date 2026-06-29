Оккупанты ударили дроном по маршрутке в Запорожье, есть жертвы и раненые

Общество
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Войска рф атаковали маршрутное такси в одном из районов Запорожья. В результате обстрела два человека погибли, а количество пострадавших возросло до шести, среди них – ребенок.
t.me/ivan_fedorov_zp

Сегодня, 29 июня, российская оккупационная армия атаковала беспилотником маршрутку в жилом районе Запорожья. В результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще шесть человек ранены, среди них – ребенок.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Враг атаковал беспилотником маршрутное такси в одном из районов Запорожья. Ранены двое мужчин и женщина. Им оказывают медицинскую помощь», – написал сначала Федоров.

Позже руководитель ОВА уточнил, что в результате российского удара два человека погибли, а количество пострадавших возросло до шести, среди них – ребенок.

Как известно, российские оккупационные войска утром 29 июня нанесли ракетный удар по городу Днепр. Вражеская цель попала в частное предприятие, в результате ракетного удара рф четыре человека погибли и уже известно о 21 пострадавшем.

Напомним, утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. По последним данным, в результате российских ударов известно о двух погибших и по меньшей мере 16 пострадавших.

Также ночью российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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