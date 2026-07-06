Зеленский встретится с Трампом на саммите НАТО в Анкаре – СМИ

Президент Володимир Зеленський проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом во время саммита НАТО, который состоится на этой неделе в Турции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

4 июля 2026, 23:08 Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили Президент Владимир Зеленский сегодня, 4 июля, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, поздравив его с 250-летием независимости США.

Как отмечается, американский лидер прибудет на саммит во вторник, 7 июля. Сначала у Трампа запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который принимает мероприятие. Также в программе Трампа – встреча с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и участие в пресс-конференции.

Отдельно запланированы переговоры с Зеленским в среду, 8 июля. Ключевой темой станет поиск путей завершения войны в Украине. Американская сторона заявляет, что ситуация на фронте в последние месяцы фактически стабилизировалась, а темпы боевых действий замедлились, что, по мнению Вашингтона, создаёт «окно возможностей» для дипломатии.

Также ожидается, что Трамп будет призывать союзников по НАТО увеличить оборонные расходы. Во время саммита могут быть объявлены новые оборонные соглашения на миллиарды долларов, однако их детали пока не раскрываются.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский ранее поговорил с лидером США Дональдом Трампом. Глава государства поздравил американского коллегу с 250-летием независимости Соединённых Штатов, после чего лидеры обсудили пути завершения войны в Украине.

После этого Трамп провёл длительный телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, в ходе которого стороны обсуждали войну в Украине и предстоящий саммит НАТО. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов.

Этим диалогам предшествовал очередной выпад со стороны Кремля относительно возможных переговоров. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в резкой форме отклонил предложение Зеленского о встрече, цинично заявив, что «столица рф – Москва, а не Константиновка».

Перед этим в Кремле отчитались о возможном захвате Константиновки, которая остаётся под контролем Украины. Тем временем президент Зеленский, комментируя эти заявления рф, предположил, что путин решил солгать миру и Трампу о ситуации на фронте, чтобы запустить хотя бы какую-то новость.

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