Италия хочет не упоминать в заявлении НАТО поддержку Украины в 2027 году: СМИ назвали причину

Италия выступает за смягчение формулировок в финальном заявлении предстоящего саммита НАТО в Анкаре относительно военной поддержки Украины. В частности, Рим предлагает убрать упоминание о предоставлении помощи до конца 2027 года, чтобы не усложнять возможные мирные переговоры.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, итальянская сторона считает, что определение конкретных временных рамок может создать впечатление, будто завершение войны путем переговоров до этого срока невозможно.
В проекте итогового заявления указано, что страны Альянса планируют предоставить Украине 70 млрд евро помощи в 2026 и 2027 годах. Речь идет не о новых обязательствах, а об уже объявленной ежегодной поддержке НАТО в размере 40 млрд евро, а также около 30 млрд евро в год, которые будут финансироваться за счет займа Европейского Союза.
Как отмечает Bloomberg, включение в заявление конкретных сумм и сроков станет новшеством. В итоговом документе прошлогоднего саммита НАТО финансовые объемы помощи Украине не упоминались.
По словам собеседников агентства, Италия настаивала на исключении упоминания о 2027 год, аргументируя это активизацией дипломатических контактов с Москвой и необходимостью не создавать препятствий для возможных переговоров.
В то же время источники, знакомые с позицией правительства Италии, подчеркнули, что Рим вряд ли будет блокировать консенсус союзников. Они также подчеркнули, что поддержка Украины не ставится под сомнение.
Напомним, ранее в правительстве Италии опровергли слухи о якобы нежелании Рима поддерживать долгосрочные военные обязательства перед Украиной и заверили в неизменности своей позиции.
В то же время Италия вслед за Болгарией заблокировала введение санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла.
Тем временем страны НАТО на предстоящем саммите в Анкаре готовятся объявить о крупных оборонных контрактах и согласовать выделение Киеву €70 млрд военной помощи с аналогичным финансированием на следующий год.
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