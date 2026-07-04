Италия хочет не упоминать в заявлении НАТО поддержку Украины в 2027 году: СМИ назвали причину

Италия выступает за смягчение формулировок в финальном заявлении предстоящего саммита НАТО в Анкаре относительно военной поддержки Украины. В частности, Рим предлагает убрать упоминание о предоставлении помощи до конца 2027 года, чтобы не усложнять возможные мирные переговоры.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

2 июля 2026, 13:20 Посол Украины в НАТО раскрыла сумму взносов в инициативу PURL Украина уже получила вооружение или обязательства на сумму более $6 млрд в рамках американской инициативы PURL.

По данным агентства, итальянская сторона считает, что определение конкретных временных рамок может создать впечатление, будто завершение войны путем переговоров до этого срока невозможно.

В проекте итогового заявления указано, что страны Альянса планируют предоставить Украине 70 млрд евро помощи в 2026 и 2027 годах. Речь идет не о новых обязательствах, а об уже объявленной ежегодной поддержке НАТО в размере 40 млрд евро, а также около 30 млрд евро в год, которые будут финансироваться за счет займа Европейского Союза.

Как отмечает Bloomberg, включение в заявление конкретных сумм и сроков станет новшеством. В итоговом документе прошлогоднего саммита НАТО финансовые объемы помощи Украине не упоминались.

По словам собеседников агентства, Италия настаивала на исключении упоминания о 2027 год, аргументируя это активизацией дипломатических контактов с Москвой и необходимостью не создавать препятствий для возможных переговоров.

В то же время источники, знакомые с позицией правительства Италии, подчеркнули, что Рим вряд ли будет блокировать консенсус союзников. Они также подчеркнули, что поддержка Украины не ставится под сомнение.

Напомним, ранее в правительстве Италии опровергли слухи о якобы нежелании Рима поддерживать долгосрочные военные обязательства перед Украиной и заверили в неизменности своей позиции.

В то же время Италия вслед за Болгарией заблокировала введение санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла.

Тем временем страны НАТО на предстоящем саммите в Анкаре готовятся объявить о крупных оборонных контрактах и согласовать выделение Киеву €70 млрд военной помощи с аналогичным финансированием на следующий год.

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