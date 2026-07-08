Суд утвердил соглашение с пособником экс-руководителя департамента Укрэнерго

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с обвиняемым Виктором Яковлюком. Ему назначили 5 лет лишения свободы условно.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, но не указывает фамилии фигуранта.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Яковлюке. Как известно, Яковлюк был задержан за границей и согласился на упрощенную процедуру экстрадиции. Также прокурор САП заявил о намерении заключить соглашение с обвиняемым и поэтому в отношении него выделили материалы в отдельное производство.

«8 июля 2026 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и пособником чиновника НЭК «Укрэнерго», разоблаченного на растрате государственных средств. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности сроком на 1 год со штрафом. Вместе с тем суд освободил лицо от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока 2 года и возложением установленных судом обязанностей. Отметим, что согласно соглашению лицо обязано возместить половину нанесенного ущерба в размере 5,1 млн грн, а также перечислить в поддержку ВСУ 1,3 млн грн», – информирует прокуратура.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-директору департамента безопасности НЭК «Укрэнерго». По данным следствия, в течение марта - апреля 2022 года начальник Департамента безопасности ЧАО «НЕК «Укрэнерго», отвечавший за проверку поставщиков и выбор наиболее экономически выгодных предложений, обеспечил приобретение бронежилеты у заранее определенной компании по цене, вдвое выше рыночной.

Более того, этот поставщик не имел необходимых разрешительных документов и лицензий и никогда не осуществлял производство подобной продукции. По информации «Слово и дело», речь идет о компании «ТОП Трейдинг Лайн». В результате сделки государству причинен ущерб на сумму более 10,3 млн грн.

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