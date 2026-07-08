Воздушные силы уничтожили еще один российский истребитель Cу-35

Украинские военные сбили еще один самолет армии российской федерации 8 июля. Речь идет о многоцелевом истребителе Су-35.

О сбитии вражеского «воздушного террориста» заявили в Воздушных силах днем 8 июля. Однако о каком именно самолете идет речь, там не уточнили.

«Хорошие новости от Воздушных сил! Сегодня отминусовали еще одного российского воздушного террориста!» – написали в ВС.

Тем временем в мониторинговом Телеграм-канале Monitor заявили, что украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Другие же паблики утверждают, что это Су-35. Эту информацию подтверждают и Телеграм-паблики оккупантов. По их данным, пилот вражеского истребителя выжил.

5 февраля 2026, 18:41 Какую военную авиацию рф потеряла в Крыму за четыре года вторжения На инфографике – сколько истребителей и боевых вертолетов россия потеряла в Крыму и над Черным морем за четыре года большой войны.

Позже Воздушные силы назвали модель вражеского самолета. Им оказался многоцелевой истребитель Cу-35.

«8 июля 2026 года на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Cу-35. Слава Украине!», – написали ВС.

Напомним, недавно в россии во время учебно-тренировочного полета разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 после отказа двигателя.

Также в апреле российские воздушно-космические силы потеряли еще один самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34. По данным СМИ, самолет разбился во время боевого вылета в качестве носителя управляемых авиабомб.

Кроме этого, Министерство обороны рф заявляло о крушении российского военно-транспортного самолета Ан-26 в оккупированном Крыму. Тогда в результате инцидента погибли 29 человек.

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