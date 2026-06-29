Путин признал, что никаких соглашений с Трампом в Анкоридже не было

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Путин заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже не было подписано никаких соглашений по завершению войны в Украине. По его словам, стороны лишь обсуждали возможные компромиссы без официального оформления договоренностей.
фото: Getty Images

Российский диктатор владимир путин признал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже не было подписано никаких договоренностей относительно завершения войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Трамп на саммите G7 намекнул, что может отказаться от «Анкориджских договоренностей» – AxiosПрезидент США во время саммита G7 на прошлой неделе допустил возможность пересмотра или отказа от Анкориджских договоренностей.

По словам путина, стороны лишь обсуждали возможные пути урегулирования войны и компромиссы, которые, как он утверждает, предложила американская сторона.

«Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. Компромиссы, которые обсуждались – это были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам», – заявил глава Кремля.

Путин также утверждает, что россия якобы согласилась на часть американских предложений, однако никаких юридически оформленных договоренностей достигнуто не было.

Напомним, ранее глава МЗС Украины Андрей Сибига призвал Кремль избавиться от иллюзий по поводу так называемого «духа Анкориджа» и начать реальный переговорный процесс. Он подчеркнул, что никакие мирные инициативы, сформулированные без учета позиции Украины, не имеют шансов на успех.

Сообщалось, что президент США во время саммита G7 на прошлой неделе допустил возможность пересмотра или отказа от Анкориджских договоренностей.

Как известно, российские чиновники неоднократно апеллировали к «духу Анкориджа» в контексте возможных путей завершения войны против Украины. Так, недавно сам путин заявил, что якобы имеет договоренность с Дональдом Трампом насчет «компромиссного мирного плана», который, по его словам, был согласован во время саммита на Аляске.

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что Штаты не заключали никаких конкретных договоренностей с россией. Речь шла лишь о предложении, «но это так и не стало соглашением».

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