Поисково-спасательные работы в Дарницком районе Киева завершены: что известно

Сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в Дарницком районе столицы после массированной атаки армии российской федерации 6 июля.

Об этом сообщили ГСЧС и МВД Украины в Телеграм-каналах 7 июля.

«Всю ночь продолжались поисково-спасательные работы в столице после российского удара в ночь на 6 июля. В Дарницком районе поисково-спасательные работы завершены, там погибли 11 человек», – информирует ГСЧС.

Спасатели и другие службы столицы разобрали и вывезли 300 куб. м строительных конструкций и мусора с места удара рф. А психологи ГСЧС оказали помощь 77 людям.

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«К ликвидации последствий на этой локации привлекались 183 спасателя и 99 единиц техники ГСЧС. В дальнейшем здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении спасателей.

Тем временем мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что ночью в Дарницком районе спасатели достали из-под завалов в доме тела 12-летнего мальчика и его мамы.

«Пострадали в столице 76 человек. 24 из них находятся сегодня в стационарах больниц. В том числе – двое детей. Сегодня в Киеве объявлен День траура», – написал Кличко.

Также в ГСЧС и МВД сообщают, что работы и поиск людей в Подольском районе еще продолжаются. На данный момент там известно о 8 погибших.

Всего в результате массированной атаки армии путина известно о 19 погибших и 58 пострадавших, из них 7 детей.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву.

Российские террористы разрушили и повредили жилые многоэтажки в разных районах города. Также горели припаркованные автомобили и гаражный кооператив. Всего враг ударил как минимум по 5 районам столицы. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере 19 человек. 7 июля в Киеве объявлен День траура.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска способны нанести новый массированный удар по Украине в очень короткие сроки, в том числе и на следующий день после предыдущей атаки.

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