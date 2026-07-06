Рф может снова массированно ударить по Украине уже завтра: Игнат рассказал о смене тактики врага

Российские войска способны нанести новый массированный удар по Украине в очень короткие сроки, в том числе уже на следующий день после предыдущей атаки.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя комбинированный обстрел Украины 6 июля.

6 июля 2026, 09:27 Россия ночью атаковала Украину «Цирконами», «Искандерами», «Калибрами» и более 350 дронами В ночь на 6 июля россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар пришёлся на Киев, силы ПВО сбили большинство целей.

По словам Игната, несмотря на то, что средняя периодичность между крупными атаками составляет около 10 дней, противник может нарушать этот график в зависимости от накопленных ресурсов.

«Они могут сократить период и нанести удары даже на следующий день, и нужно быть готовыми к таким вариантам, что противник может повторить удар», – предупредил спикер, призвав украинцев быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также известно, что во время ночной атаки противовоздушная оборона продемонстрировала почти 100% эффективность против крылатых ракет типа Х-101 и «Калибр», а также уничтожила 326 из 351 выпущенного дрона. Однако ни одну из 23 баллистических ракет сбить не удалось из-за критической нехватки противоракетных средств.

Игнат отметил, что в Украине и мире наблюдается серьёзный дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot (таких как PAC-2 и PAC-3), которые являются единственным оружием, способным противодействовать баллистике. Оккупанты чётко просчитывают этот дефицит и сознательно смещают акцент на баллистическое вооружение. З

«Очевидно, россияне используют тот фактор, что есть серьёзный дефицит в Украине и в мире ракет-перехватчиков как PAC-2, так и PAC-3. Поэтому больше сосредотачиваются на ударах баллистикой. Сегодня 23 баллистические ракеты «Искандер-М» или же С-400, которые там могут дополнять. И «Цирконы» – это тоже противокорабельные ракеты, которыми противник атакует с севера с береговых ракетных комплексов, переместив их на это направление, и они тоже атакуют уже как баллистика при заходе на цель. Поэтому исключительно система Patriot, а также её аналоги, могут помочь в вопросе сбития этих целей», – рассказал Игнат.

Помимо наращивания доли баллистики, россия активно модернизирует свои беспилотники. Сейчас фиксируется появление дронов с повышенной защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также скоростных реактивных беспилотников, что существенно усложняет работу мобильных огневых групп. Для их уничтожения Воздушным силам приходится расходовать дефицитные зенитные управляемые ракеты и авиационное вооружение «воздух-воздух».

Юрий Игнат подчеркнул, что вопрос срочных поставок дополнительных систем Patriot и боеприпасов к ним является ключевым в повестке всех текущих дипломатических встреч Украины с международными партнёрами.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон.

В частности, ночью под массированной атакой противника снова оказались Киев и область. Известно о разрушенных и повреждённых жилых домах, а также пожарах в разных районах города. В результате вражеского удара погибли не менее 11 человек, ещё около 60 пострадали.

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