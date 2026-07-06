Рф может снова массированно ударить по Украине уже завтра: Игнат рассказал о смене тактики врага

Российские войска способны нанести новый массированный удар по Украине в очень короткие сроки, в том числе уже на следующий день после предыдущей атаки.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя комбинированный обстрел Украины 6 июля.
По словам Игната, несмотря на то, что средняя периодичность между крупными атаками составляет около 10 дней, противник может нарушать этот график в зависимости от накопленных ресурсов.
«Они могут сократить период и нанести удары даже на следующий день, и нужно быть готовыми к таким вариантам, что противник может повторить удар», – предупредил спикер, призвав украинцев быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Также известно, что во время ночной атаки противовоздушная оборона продемонстрировала почти 100% эффективность против крылатых ракет типа Х-101 и «Калибр», а также уничтожила 326 из 351 выпущенного дрона. Однако ни одну из 23 баллистических ракет сбить не удалось из-за критической нехватки противоракетных средств.
Игнат отметил, что в Украине и мире наблюдается серьёзный дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot (таких как PAC-2 и PAC-3), которые являются единственным оружием, способным противодействовать баллистике. Оккупанты чётко просчитывают этот дефицит и сознательно смещают акцент на баллистическое вооружение. З
«Очевидно, россияне используют тот фактор, что есть серьёзный дефицит в Украине и в мире ракет-перехватчиков как PAC-2, так и PAC-3. Поэтому больше сосредотачиваются на ударах баллистикой. Сегодня 23 баллистические ракеты «Искандер-М» или же С-400, которые там могут дополнять. И «Цирконы» – это тоже противокорабельные ракеты, которыми противник атакует с севера с береговых ракетных комплексов, переместив их на это направление, и они тоже атакуют уже как баллистика при заходе на цель. Поэтому исключительно система Patriot, а также её аналоги, могут помочь в вопросе сбития этих целей», – рассказал Игнат.
Помимо наращивания доли баллистики, россия активно модернизирует свои беспилотники. Сейчас фиксируется появление дронов с повышенной защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также скоростных реактивных беспилотников, что существенно усложняет работу мобильных огневых групп. Для их уничтожения Воздушным силам приходится расходовать дефицитные зенитные управляемые ракеты и авиационное вооружение «воздух-воздух».
Юрий Игнат подчеркнул, что вопрос срочных поставок дополнительных систем Patriot и боеприпасов к ним является ключевым в повестке всех текущих дипломатических встреч Украины с международными партнёрами.
Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон.
В частности, ночью под массированной атакой противника снова оказались Киев и область. Известно о разрушенных и повреждённых жилых домах, а также пожарах в разных районах города. В результате вражеского удара погибли не менее 11 человек, ещё около 60 пострадали.
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