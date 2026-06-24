Зеленский заявил, что Украина способна заставить россию выбрать мир при одном условии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина способна оперативно создать условия, при которых россия будет вынуждена выбрать мир. Однако для этого необходимо решение международных партнеров относительно поддержки, о которой Киев договаривался во время саммита G7.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 24 июня.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

По словам президента, операция Сил обороны Украины, в частности на территории временно оккупированного Крыма, является четко просчитанной и уже демонстрирует свою эффективность.

«Если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится, а это зависит от их решения, мы оперативно обеспечим условия, при которых россия будет вынуждена выбрать мир. Очень рассчитываем на положительный ответ от партнеров. Они четко знают, о чем идет речь», – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что российские войска несут ощутимые потери на временно оккупированных территориях. По его словам, удары украинских сил существенно усложняют военную логистику рф и пребывание оккупантов на захваченных землях.

«И это правильный сигнал россии. Сигнал о том, что точно не получится у россии безнаказанно и легко украсть землю Украинского народа и любого другого народа из тех, кому российские амбиции сейчас угрожают.», – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что современные технологии делают оккупацию все более сложной для агрессора, а Украина продолжит наращивать собственный технологический потенциал.

Отдельно президент подчеркнул, что Киев не позволит Кремлю использовать оккупированные территории как инструмент затягивания войны.

«Мы не позволяем россии использовать нашу землю как инструмент затягивания войны и превращения оккупации в бесконечную», – заявил он.

Также Зеленский сообщил, что поручил украинской разведке и Силам обороны действовать на опережение и наносить удары по объектам, которые обеспечивают ведение войны россией как на оккупированных территориях, так и на территории самой рф.

Напомним, ранее в российском МИД сообщили, что якобы готовы возобновить переговоры с Украиной по урегулированию войны в любой момент. Однако позже путин заявил, что готов к мирным переговорам, но основой для них должны стать стамбульские договоренности.

А в МИД россии впоследствии добавили, что Москва не будет рассматривать остановку на нынешней линии фронта как условие для начала переговоров о мире.

Тем временем в США подчеркнули, что поддерживают Украину, а именно россия должна пойти на компромисс и заключить соглашение с Киевом, поскольку время не на стороне Кремля.

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