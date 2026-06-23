Войска рф атаковали дронами побережье Одессы: есть погибшая

Армия рф днем 23 июня атаковала Одессу ударными дронами. Один из БПЛА пролетел над одесским побережьем и ударил по известному городскому пляжу «Отрада».

В результате российской атаки на месте погибла 26-летняя женщина, сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в Телеграм-канале.

Также ранения получил еще один мужчина 39 лет.

20 июня 2026, 14:25 МОЗ обнародовало перечень пляжей в Украине, где вода безопасна для купания Минздрав обнародовал список пляжей Украины, где вода соответствует нормам и безопасна для купания, а также регионы, где купаться не рекомендуют.

«Враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. К сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одесса погибла 26-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранения. Ему оказывается помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется», – написал Кипер.

Сейчас на месте работают соответствующие службы и медики.

Власти призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время атак российской армии.

Между тем местные паблики сообщают, что чрезвычайное происшествие случилось на одном из самых известных и популярных пляжей Одессы – «Отрада», который находится вблизи огромного валуна «Желтый камень». Девушка Дарья получила тяжелую минно-взрывную травму и погибла на месте. Медики не смогли помочь, бригада скорой зафиксировала биологическую смерть.

Как известно, в Украине 1 июня начался купальный сезон. Однако в ряде регионов из-за боевых действий пляжи официально остаются закрытыми, а купание запрещено. Но несмотря на регулярное напоминание правил отдыха со стороны спасателей, ежегодно на воде с июня по август гибнут сотни людей. На инфографике «Слово и дело» – сколько людей утонули во время купального сезона в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах.

Между тем в Одесской области уже третьи сутки продолжаются поиски 10-летней девочки, которую унесло на надувном круге в открытое море возле села Сычавка.

А еще мы сообщали, что вечером 21 июня российские войска нанесли баллистический удар по Одесскому району. Под обстрел попала территория сельскохозяйственного предприятия. В результате атаки погиб один человек, еще трое пострадали.

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