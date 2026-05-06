Норвегия выделила 2,8 млрд крон через PURL на закупку оружия для Украины

Норвегия объявила о новом вкладе в поддержку Украины, выделив 2,8 млрд норвежских крон через механизм PURL для финансирования закупки американского вооружения, которое должно усилить украинскую оборону.

Об этом говорится в заявлении правительства страны.

21 апреля 2026, 19:21 Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, страна вместе с европейскими партнёрами финансирует пакеты военной помощи США для поддержки обороноспособности Украины. Он выразил надежду, что другие государства Европы также увеличат взносы, чтобы Украина быстрее получала необходимое вооружение.

С новым траншем общий объём норвежского финансирования через PURL превысит 12,5 млрд крон.

Министр обороны Норвегии подчеркнул, что программа PURL демонстрирует наивысшую эффективность в поставках критически важного вооружения, поскольку позволяет обеспечивать украинские силы необходимыми системами в кратчайшие сроки.

В правительстве также отметили, что поддержка Украины в 2026 году продолжится в рамках утверждённой программы объёмом 70 млрд крон, а все решения по финансированию принимаются в тесной координации с Киевом и международными партнёрами.

Напомним, во время встречи в Вашингтонском формате на полях саммита Европейского политического сообщества 4 мая Канада объявила о дополнительном взносе в $200 млн в программу PURL.

Также известно, что в конце марта правительство Болгарии присоединилось к программе PURL, которая предусматривает закупку и поставку американского оружия для Украины.

Кроме этого, 15 апреля Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва и Эстония во время 34-го заседания в формате «Рамштайн» также объявили о новых взносах в программу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.