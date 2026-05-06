Норвегия выделила 2,8 млрд крон через PURL на закупку оружия для Украины

Норвегия объявила о новом вкладе в поддержку Украины, выделив 2,8 млрд норвежских крон через механизм PURL для финансирования закупки американского вооружения, которое должно усилить украинскую оборону.
Об этом говорится в заявлении правительства страны.
Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, страна вместе с европейскими партнёрами финансирует пакеты военной помощи США для поддержки обороноспособности Украины. Он выразил надежду, что другие государства Европы также увеличат взносы, чтобы Украина быстрее получала необходимое вооружение.
С новым траншем общий объём норвежского финансирования через PURL превысит 12,5 млрд крон.
Министр обороны Норвегии подчеркнул, что программа PURL демонстрирует наивысшую эффективность в поставках критически важного вооружения, поскольку позволяет обеспечивать украинские силы необходимыми системами в кратчайшие сроки.
В правительстве также отметили, что поддержка Украины в 2026 году продолжится в рамках утверждённой программы объёмом 70 млрд крон, а все решения по финансированию принимаются в тесной координации с Киевом и международными партнёрами.
Напомним, во время встречи в Вашингтонском формате на полях саммита Европейского политического сообщества 4 мая Канада объявила о дополнительном взносе в $200 млн в программу PURL.
Также известно, что в конце марта правительство Болгарии присоединилось к программе PURL, которая предусматривает закупку и поставку американского оружия для Украины.
Кроме этого, 15 апреля Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва и Эстония во время 34-го заседания в формате «Рамштайн» также объявили о новых взносах в программу.
