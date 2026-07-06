В столице уже одиннадцать погибших в результате атаки рф: что известно о последствиях (обновлено)

Количество погибших в результате комбинированной российской атаки на Киев в ночь на 6 июля возросло до одиннадцати человек, также уже известно о 46 пострадавших.

Об этом сообщают в КГВА.

Как отмечается, на данный момент подтверждена гибель 9 человек и 46 пострадавших в результате российской атаки (в том числе пострадали пятеро детей). Количество жертв может возрасти, в столице продолжаются поисково-спасательные работы.

В ГСЧС уточнили, что наибольшие разрушения получил Подольский район. Там в результате попадания поврежден двухэтажный жилой дом — разрушены конструкции с девятого по пятый этаж. Из здания вывели 17 человек, еще 28 жителей спасли с верхних этажей с помощью автолестницы.

Также в районе зафиксированы возгорания кровли и лифтовой шахты одного из зданий, частичное разрушение крыши 19-этажного дома, пожары автомобилей во дворе жилого дома и падение обломков на уровне 16-го этажа 25-этажного дома.

Кроме того, спасатели продолжают поиск людей в 21-этажном жилом доме, где произошло разрушение конструкций со второго по пятый этаж.

В Дарницком районе обломки упали на четвертый этаж одного из 25-этажных домов на территории жилого комплекса. В другом доме возник пожар квартир площадью около 150 квадратных метров. Также вспыхнул пожар в расположенном рядом гаражном кооперативе.

По другому адресу в районе обломки попали в 30-этажный жилой дом, из-за чего произошло возгорание на 23–25 этажах.

В Голосеевском районе, по предварительным данным, в результате атаки загорелось нежилое здание. Спасатели работают на местах попаданий.

Обновлено в 8:15

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по данным медиков, на данный момент известно уже о 11 жертвах ночной атаки врага на Киев. Из них один раненый мужчина умер утром в больнице.

Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей.

Напомним, ночью 6 июля Киев и область снова оказались под массированной атакой врага. Известно о поврежденных жилых домах и пожарах в разных районах города. Ранее сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.

Как известно, накануне о подготовке россиян к очередному масштабному удару предупреждал президент Владимир Зеленский, опираясь на данные украинской разведки.

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