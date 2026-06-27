Воздушные силы сообщили о потере истребителя МиГ-29 на Полтавщине

В ночь на субботу, 27 июня, Воздушные силы потеряли связь с истребителем МиГ-29, который выполнял боевое задание на Полтавщине.

Об этом военные сообщили в соцсетях.

«Сообщаем, что ночью 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который выполнял боевое задание на Полтавщине», – говорится в сообщении.

Несмотря на потерю истребителя, летчик успел катапультироваться, после чего связался с поисково-спасательной группой. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение, где он проходит обследование и получает необходимую помощь.

На данный момент причины и обстоятельства потери МиГ-29 устанавливаются.

Напомним, 22 июля во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники. Самолет разбился, а пилот смог успешно катапультироваться.

Также рассказывали, что 29 июня 2025 года во время отражения массированной российской ракетно-дроновой атаки был поврежден украинский самолет F-16, в результате чего погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко.

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