СМИ узнали, что будет с истребителями МиГ-29, которые Польша передумала передавать Украине

Мир
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Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, которые планировали обменять на украинские технологии беспилотников. В Минобороны Польши сообщили, что самолеты постепенно будут выводить из эксплуатации из-за исчерпания ресурса и отсутствия перспектив модернизации.
фото: Associated Press

Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, которые ранее рассматривались как часть договоренностей об обмене на украинские технологии беспилотников. Вместо этого самолеты постепенно снимут с вооружения.

Об этом сообщает польское издание Wirtualna Polska.

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По информации журналистов, в конце 2025 года Киев и Варшава обсуждали возможность обмена: Украина должна была передать Польше технологии производства беспилотников, а польская сторона – остаток истребителей МиГ-29, базирующихся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке.

Впрочем, реализовать эти договоренности не удалось. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава выполнила свою часть переговорного процесса и предложила Украине конкретный вариант сотрудничества, однако сделка так и не была реализована.

По его словам, вопрос имеет также политическое измерение и связан с последними историческими спорами между Украиной и Польшей. В то же время польская сторона заявляет о готовности вернуться к переговорам.

В Министерстве обороны Польши, по данным издания, утверждают, что истребители МиГ-29 постепенно будут выводить из эксплуатации. Там объяснили, что самолеты уже достигли предельного ресурса службы, а перспектив их модернизации больше нет.

Конкретные сроки списания самолетов не разглашают, называя эту информацию закрытой.

Несмотря на это, 22-я тактическая авиабаза в Мальборке продолжит работать. В польском Минобороны отметили, что аэродром и в дальнейшем будет использоваться для обслуживания вертолетов, самолетов и авиации союзников по НАТО.

Напомним, ранее в Минобороны Польши уже сообщали, что не будут передавать истребители Украине, так как в Киеве якобы отказались делиться дроновыми технологиями в обмен на самолеты.

Как известно, разговоры о передаче Украине польских МиГ-29 продолжались с декабря 2025 года. В Генштабе Польши объясняли, что эти самолеты все равно выводят из эксплуатации, заменяя их на более современные F-16 и FA-50. Уже в январе польское правительство объявило о планах отдать Украине до девяти таких истребителей.

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Польша Самолет МиГ-29 Истребители
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