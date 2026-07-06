Апелляционная палата уменьшила залог подозреваемому по делу ГПЗКУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей менеджера ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» Максима Бондаренко в рамках дела о завладении зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на сумму 776 млн грн. Однако уменьшили ему залог до 11,64 млн. грн.

Такое решение 1 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд продлил арест Бондаренко и снизил ему залог до 14,97 млн ​​грн. Его защитник подал жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу защитника подозреваемого (Бондаренко – ред.) – удовлетворить частично. Постановление следственного судьи ВАКС от 22 мая 2026 года отменить в части определения размера залога и постановить в этой части новое решение, которым определить подозреваемому залог в размере 3500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 11 648 00 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения зерном ГПЗКУ. В состав организованной преступной группы входили бывшие топ-чиновники госкорпорации и представители иностранной компании. Следствие установило, что в 2021 году руководство ГНСКУ заключило с компанией-нерезидентом четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы.

Вопреки условиям договоров, предусматривавших 100% оплату товара к моменту перехода права собственности, оригиналы коносаментов на груз оказались у компании-покупателя. Это позволило беспрепятственно разгрузить суда и распоряжаться зерном, которое не было оплачено. Чтобы скрыть этот факт и создать ошибочное впечатление контроля над имуществом, в ГНСКУ оставили копии коносаментов с поддельными подписями и печатями. В результате таких действий государственная корпорация потеряла почти 106 тыс. тонн зерна стоимостью 776 млн грн.

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