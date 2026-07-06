В Киеве после ударов рф частично разрушен дом: люди заблокированы на верхних этажах

В ночь на 6 июля российская атака повлекла за собой разрушения и пожары в нескольких районах Киева. В Подольском районе частично разрушен жилой дом, а на верхних этажах оказались заблокированы люди.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и городской голова Киева Виталий Кличко.

По информации Кличко, в Подольском районе в результате удара частично разрушен жилой дом. На уровне 7–9 этажей заблокированы люди, к месту происшествия уже направляются экстренные службы.

Кроме того, в Подольском районе обломки упали на территорию гаражного кооператива, а позже стало известно, что там также загорелись автомобили.

В Голосеевском районе зафиксирован пожар на территории нежилой застройки, загорание складского помещения и падение обломков на открытой территории.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, с вечера 5 июля россия начала комбинированную атаку на Украину. Ранее сообщалось, что Киев массированно обстреляли баллистикой.

О риске очередного обстрела ранее уже предупреждал президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки о подготовке россиян к масштабной атаке.

Всего за последние семь дней враг выпустил по Украине более 4 тысяч различных средств поражения, среди которых ударные БпЛА, управляемые авиабомбы и ракеты.

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