«Это не временный кризис»: в Швеции объяснили, почему угроза нападения рф останется после путина

После завершения каденции диктатора рф владимира путина угроза со стороны Кремля для соседних стран не исчезнет.

Об этом заявил руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон, сообщает Bloomberg.

По его убеждению, россия сделала стратегический выбор, который будет иметь долгосрочные последствия. Ведь политическая оппозиция в рф фактически ликвидирована из-за агрессивного преследования действующей власти, поэтому нет никого, кто мог бы «превратить общественное недовольство в политическую альтернативу».

21 мая 2026, 17:13 Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против» Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

Нильссон считает, что рф планирует долгосрочное стратегическое противостояние и хочет усилить военные группировки у границ НАТО.

«Мы не считаем этот кризис временным. россия выбрала свой путь, и дороги назад нет. Мы находимся в условиях глубокого, структурного и долговременного стратегического противостояния, и этого нельзя просто пожелать не замечать», – подчеркнул руководитель военной разведки.

Он также отметил, что, несмотря на экономические трудности, признаков дестабилизации российского режима на данный момент нет. Поскольку подавляющее большинство россиян, по оценкам разведки, и впредь поддерживает пропагандистскую политику Москвы и нарративы властей о «великой державе».

Отдельно Нильссон обратил внимание на военные планы Москвы вблизи восточного фланга НАТО. По его словам, россия намерена создать более масштабные военные группировки вдоль границы – от севера Финляндии и далее на юг. Сейчас эти планы есть только на бумаге из-за нехватки ресурсов, которые путин направил на войну против Украины.

«Наша оценка заключается в том, что как только россия восстановит необходимые ресурсы и возможности, она будет пытаться реализовать эти планы», – подытожил Нильссон.

Ранее СМИ писали, что Кремль может попытаться проверить сплоченность НАТО на фоне растущего давления со стороны Украины. В частности путин может готовить «провокацию» в балтийских странах или Польше в ближайшее время.

Не исключает возможных провокаций со стороны россии против одной из стран НАТО и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Поэтому Польша и страны Балтии даже рассматривают сценарий, при котором Соединенные Штаты могут не приобщиться непосредственно к их обороне в случае возможного нападения со стороны россии.

Между тем стало известно, что десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе.

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