Россияне попали по фитнес-центру и дому в Запорожье, среди раненых есть дети

Российские оккупационные войска в четверг, 2 июля, попали по фитнес-центру и жилому дому в Запорожье, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек. Среди них есть дети.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, три российских беспилотника атаковали областной центр. В результате удара повреждены дом, склад с продуктами и спортивный центр.

«В результате вражеского удара произошло возгорание многоэтажки. Также повреждено здание фитнес-центра», – написал руководитель области, обнародовав кадры попадания.

Согласно его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще один раненый – в состоянии средней тяжести.

Позже Федоров уточнил, что в результате вражеской атаки на Запорожье известно уже о семи раненых, в том числе – четырех детях 6, 7, 12 и 16 лет.

Также местные власти сообщают еще об одном попадании в областном центре – возник пожар на крыше нежилого помещения.

Как известно, в Киеве продолжает расти число жертв в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля – известно уже о 22 погибших. При этом количество пострадавших возросло до 100 человек, среди которых есть маленькие дети.

Напомним, что также российские оккупационные войска сегодня, 2 июля, ударили управляемой авиабомбой по учебно-воспитательному комплексу в Сумах, где летом проводили занятия с детьми, и атаковали дроном АЗС, в результате чего пострадали пятеро гражданских.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.