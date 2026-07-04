Возросло количество погибших в ДТП на трассе Николаев–Одесса

Количество погибших в масштабном дорожно-транспортном происшествии на трассе Николаев–Одесса возросло до 12 человек.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Авария произошла утром 4 июля. На автодороге столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль.
«К сожалению, по состоянию на данный момент известно о двенадцати погибших. Мои соболезнования родным и близким. Шесть человек травмированы», – отметил глава государства.
Президент также сообщил, что на месте трагедии работают все необходимые службы – спасатели, полицейские и медики, которые ликвидируют последствия аварии и оказывают помощь пострадавшим.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
Напомним, по предварительной информации правоохранителей, пассажирский микроавтобус, выполнявший рейс из Одессы в Николаев, выехал за пределы проезжей части. После этого транспортное средство перевернулось, потеряло управление и оказалось на встречной полосе, где столкнулось с грузовиком Volvo.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»