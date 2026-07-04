Возросло количество погибших в ДТП на трассе Николаев–Одесса

Количество погибших в масштабном дорожно-транспортном происшествии на трассе Николаев–Одесса возросло до 12 человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Авария произошла утром 4 июля. На автодороге столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль.

«К сожалению, по состоянию на данный момент известно о двенадцати погибших. Мои соболезнования родным и близким. Шесть человек травмированы», – отметил глава государства.

Президент также сообщил, что на месте трагедии работают все необходимые службы – спасатели, полицейские и медики, которые ликвидируют последствия аварии и оказывают помощь пострадавшим.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, по предварительной информации правоохранителей, пассажирский микроавтобус, выполнявший рейс из Одессы в Николаев, выехал за пределы проезжей части. После этого транспортное средство перевернулось, потеряло управление и оказалось на встречной полосе, где столкнулось с грузовиком Volvo.

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