На Николаевщине в ДТП погибли полицейский и военный в СОЧ

В Николаевской области в результате столкновения служебного автомобиля полиции и грузовика погибли два человека, еще двое правоохранителей получили травмы.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Как отмечается, смертельное ДТП произошло сегодня, 2 июля, около 05:00 утра в поселке Ольгополь Вознесенского района.
По предварительным данным правоохранителей, служебный автомобиль Renault Duster врезался в грузовик, который не двигался и стоял прямо на проезжей части.
В результате сильного удара на месте столкновения погибли 44-летний полицейский из Херсонской области и 49-летний мужчина, имевший статус военнослужащего, самовольно оставившего часть (СОЧ).
Уточняется, что правоохранители по решению суда как раз конвоировали его на судебное заседание.
В результате аварии еще двое сотрудников полиции в возрасте 20 и 48 лет получили травмы различной степени тяжести, они получают необходимую медицинскую помощь.
«Расследование обстоятельств ДТП будет вестись сотрудниками Государственного бюро расследований. Также назначено проведение служебного расследования по данному факту», – говорится в сообщении.
Напомним, весной в Ивано-Франковске 26-летний полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, потерпевший скончался на месте ДТП.
А в мае в Звенигородском районе Черкасской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека – двое военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и один гражданский.
Также сегодня на железнодорожном переезде в Ровненской области поезд столкнулся с маршрутным такси. В результате ДТП известно о 4 погибших и по меньшей мере 6 пострадавших.
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