На Николаевщине в ДТП погибли полицейский и военный в СОЧ

В Николаевской области в результате столкновения служебного автомобиля полиции и грузовика погибли два человека, еще двое правоохранителей получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Как отмечается, смертельное ДТП произошло сегодня, 2 июля, около 05:00 утра в поселке Ольгополь Вознесенского района.

По предварительным данным правоохранителей, служебный автомобиль Renault Duster врезался в грузовик, который не двигался и стоял прямо на проезжей части.

В результате сильного удара на месте столкновения погибли 44-летний полицейский из Херсонской области и 49-летний мужчина, имевший статус военнослужащего, самовольно оставившего часть (СОЧ).

Уточняется, что правоохранители по решению суда как раз конвоировали его на судебное заседание.

В результате аварии еще двое сотрудников полиции в возрасте 20 и 48 лет получили травмы различной степени тяжести, они получают необходимую медицинскую помощь.

«Расследование обстоятельств ДТП будет вестись сотрудниками Государственного бюро расследований. Также назначено проведение служебного расследования по данному факту», – говорится в сообщении.

Напомним, весной в Ивано-Франковске 26-летний полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, потерпевший скончался на месте ДТП.

А в мае в Звенигородском районе Черкасской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека – двое военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и один гражданский.

Также сегодня на железнодорожном переезде в Ровненской области поезд столкнулся с маршрутным такси. В результате ДТП известно о 4 погибших и по меньшей мере 6 пострадавших.

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