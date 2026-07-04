На Николаевщине микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, много погибших

Общество
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На трассе в Николаевской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли девять человек, еще восемь пострадали.
Нацполиция

Утром в субботу, 4 июля, на автодороге М-14 «Одеса – Мелитополь – Новоазовск» в Николаевской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. Жертвами аварии стали девять человек.

Об этом сообщила Нацполиция.

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По предварительной информации правоохранителей, пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, который выполнял рейс из Одессы в Николаев, выехал за пределы проезжей части между селами Красное и Нечаянное. После этого транспортное средство перевернулось, потеряло управление и оказалось на встречной полосе, где столкнулось с грузовым автомобилем Volvo.

В результате столкновения погибли девять человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас на месте аварии работают следователи и другие экстренные службы. Инспекторы патрульной полиции обеспечивают регулирование дорожного движения на данном участке трассы.

Напомним, 2 июля в Николаевской области в результате столкновения служебного автомобиля полиции и грузовика погибли два человека, еще двое правоохранителей получили травмы.

В тот же день на железнодорожном переезде в Ривненской области поезд столкнулся с маршрутным такси. В результате ДТП 4 погибших и по меньшей мере 6 пострадавших.

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ДТП Авария Николаевская область
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