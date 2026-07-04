Генштаб прокомментировал заявления путина об оккупации Константиновки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал заявление главы Кремля владимира путина о якобы захвате российскими войсками Константиновки Донецкой области дезинформацией.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев.

18 июня 2026, 16:43 Ключевое сражение лета: что происходит в Константиновке Прогнозы по Константиновке нельзя назвать оптимистичными – россияне пытаются использовать ту же тактику, что и в Покровске.

Он сообщил, что согласно данным автоматизированной системы Центра оперативного управления ВСУ «Дзвін» и системы DELTA, Константиновка остается под контролем украинских военных. По его словам, подразделения оперативно-тактической группировки войск «Восток» продолжают выполнять оборонные задачи как в самом населенном пункте, так и на подступах к нему.

В то же время Ковалев отметил, что российские войска периодически пытаются проникать в город небольшими пехотными группами. В связи с этим украинские защитники проводят контрдиверсионные мероприятия для выявления и уничтожения противника.

«В течение 3 июля на этом направлении враг совершил 11 штурмовых действий, однако ни одно из них не увенчалось успехом. Вместо этого российское руководство в очередной раз распространяет откровенную дезинформацию и фейки», – подчеркнул спикер Генштаба.

В Генеральном штабе подчеркнули, что украинские военные продолжают удерживать определенные рубежи обороны. Несмотря на сложную оперативную обстановку, ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения глава Кремля владимир путин объявлял оккупационной армии уже 15 дедлайнов по захвату Донецкой области. По словам президента Украины Владимира Зеленского, теперь россия планирует оккупировать регион до 31 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.