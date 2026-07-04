Бойцы ВСУ получат дополнительное вознаграждение за видео с самоубийствами россиян на фронте

Национальная безопасность
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Подразделениям в Силах обороны будут начислять дополнительные е-баллы за видео с самоубийствами россиян на фронте.
t.me/zedigital

Украинским военным будут начисляться дополнительные «еБалы» за видео с самоубийствами россиян на фронте. Их можно обменять на технику, дроны, средства РЭБ и комплектующие.

Такие нововведения анонсировал министр обороны Михаил Федоров, которого украинские медиа цитируют 4 июля.

Какие подразделения Сил обороны получают больше всего «е-Баллов» за уничтожение врагаЛидерство по количеству накопленных боевых баллов за верифицированное уничтожение врага удерживают бойцы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных систем ВСУ «Птицы Мадяра». На инфографике – ТОП-10 подразделений.

По словам Федорова, речь идет, в частности, о разведывательных подразделениях. Он рассказал, что несколько месяцев назад на определенном участке фронта разведывательные дроны все чаще фиксировали случаи самоубийств среди российских оккупантов. И поэтому Минобороны решило начислять подразделениям «ЕБалы» за каждое такое верифицированное подтверждение. Эти материалы, по словам Федорова, можно будет использовать для информационных операций.

Федоров добавил: поскольку Украина не может превзойти россию по уровню финансирования и количеству людей, то будет побеждать благодаря технологиям.

По словам министра обороны, Украина планирует выйти на уничтожение минимум 200 окупантов на квадратный километр.

Федоров отметил, что украинские разработчики подготовили несколько технологических решений, которые «откроют новую страницу войны», но о них подробно расскажут позже.

Напомним, в марте этого года Минобороны расширило систему «еБаллов». Какие подразделения Сил обороны получают больше всего «е-Баллов» за уничтожение врага – на нашей инфографике.

Также мы анализировали, как менялись потери личного состава армии рф во время вторжения в Украину.

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