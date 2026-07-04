СБС раскрыли детали удара под Санкт-Петербургом – видео

Силы беспилотных систем ВСУ уточнили детали ночного удара по объектам в Ленинградской области р среди целей были нефтяной терминал «Санкт-Петербург» и пункт базирования «Кронштадт».
Об этом сообщили в 1-м отдельном центре БпС СБС.
По данным военных, удар по нефтяному терминалу «Санкт-Петербург» операторы Сил беспилотных систем провели во взаимодействии с Силами специальных операций ВСУ, Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки Минобороны и другими составляющими Сил обороны.
Терминал «Санкт-Петербург» является одним из крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и ключевым логистическим узлом экспорта топливных ресурсов рф.
Объект используют для приема, хранения и перевалки сырой нефти, светлых и темных нефтепродуктов, мазута, дизельного топлива и других грузов. Его пропускная способность составляет около 10 млн тонн в год.
Также операторы 1-го отдельного центра нанесли удар по пункту базирования «Кронштадт» – главной базе Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ россии.
В Силах беспилотных систем отметили, что этот объект обеспечивает базирование, ремонт и техническое обслуживание боевых кораблей, а также контроль морских подходов к Санкт-Петербургу.
«Системные удары #DeepStrike по объектам военной и ресурсной инфраструктуры противника будут продолжаться до тех пор, пока рф будет продолжать вооруженную агрессию против Украины», – подчеркнули в СБС.
Напомним, ранее Зеленский подтвердил, что ночью Силы обороны Украины поразили портовую нефтяную инфраструктуру вблизи российского Санкт-Петербурга.
До этого Telegram-каналы и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писали, что сегодня ночью беспилотники атаковали объекты в Ленинградской области. После взрывов в районе Санкт-Петербурга очевидцы сообщили о пожаре на одном из промышленных предприятий.
Отметим, ранее Зеленский пообещал россиянам ответ за массированный удар по Киеву.
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