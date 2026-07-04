СБС раскрыли детали удара под Санкт-Петербургом – видео

Силы беспилотных систем ВСУ уточнили детали ночного удара по объектам в Ленинградской области р среди целей были нефтяной терминал «Санкт-Петербург» и пункт базирования «Кронштадт».

Об этом сообщили в 1-м отдельном центре БпС СБС.

4 июля 2026, 11:24 ВСУ поразили портовую нефтяную инфраструктуру вблизи Санкт-Петербурга Зеленский подтвердил, что ночью Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре вблизи российского Санкт-Петербурга.

По данным военных, удар по нефтяному терминалу «Санкт-Петербург» операторы Сил беспилотных систем провели во взаимодействии с Силами специальных операций ВСУ, Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки Минобороны и другими составляющими Сил обороны.

Терминал «Санкт-Петербург» является одним из крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и ключевым логистическим узлом экспорта топливных ресурсов рф.

Объект используют для приема, хранения и перевалки сырой нефти, светлых и темных нефтепродуктов, мазута, дизельного топлива и других грузов. Его пропускная способность составляет около 10 млн тонн в год.

Также операторы 1-го отдельного центра нанесли удар по пункту базирования «Кронштадт» – главной базе Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ россии.

В Силах беспилотных систем отметили, что этот объект обеспечивает базирование, ремонт и техническое обслуживание боевых кораблей, а также контроль морских подходов к Санкт-Петербургу.

«Системные удары #DeepStrike по объектам военной и ресурсной инфраструктуры противника будут продолжаться до тех пор, пока рф будет продолжать вооруженную агрессию против Украины», – подчеркнули в СБС.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил, что ночью Силы обороны Украины поразили портовую нефтяную инфраструктуру вблизи российского Санкт-Петербурга.

До этого Telegram-каналы и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писали, что сегодня ночью беспилотники атаковали объекты в Ленинградской области. После взрывов в районе Санкт-Петербурга очевидцы сообщили о пожаре на одном из промышленных предприятий.

Отметим, ранее Зеленский пообещал россиянам ответ за массированный удар по Киеву.

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