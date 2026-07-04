Газодобывающий объект на Полтавщине приостановил работу после атаки рф

Утром 4 июля российские дроны в очередной раз атаковали один из газодобывающих активов группы «Нафтогаз» в Полтавской области, на объекте возник пожар. Работа предприятия была остановлена.

Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий и пресс-служба «Нафтогаза».

По его словам, масштаб разрушений пока оценить невозможно. Сотрудники во время атаки находились в укрытии и приняли необходимые меры безопасности.

Корецкий уточнил, что этот газодобывающий объект, как и ряд других в регионе, россия атаковала уже неоднократно. По его словам, цель таких ударов — сорвать добычу газа в Украине и подготовку к зиме.

Напомним, в июне российские войска в течение нескольких дней массированно атаковали производственные объекты «Нафтогаза» в Полтавской области. Враг применил баллистические ракеты и дроны, часть инфраструктуры была разрушена.

До этого российские дроны атаковали газодобывающие объекты одновременно в четырёх регионах Украины.

В мае россияне атаковали инфраструктуру «Нафтогаза» в Черниговской области.

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