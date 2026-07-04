Суперъяхту путина срочно уводят в Арктику из-за угрозы украинских дронов

Суперъяхта Graceful, также известная как Kosatka, которую связывают с владимиром путиным, покинула европейские воды и направляется в российский порт Мурманск в Арктике. По данным СМИ, судно перегоняют из-за угрозы атаки украинских дронов.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки и данные морской разведки.

28 апреля 2026, 10:58 Российская суперъяхта прошла через Ормузский пролив, несмотря на блокаду Яхта Nord, связанная с находящимся под санкциями российским олигархом Алексеем Мордашовым, пересекла Ормузский пролив, несмотря на ограничения и американскую блокаду.

Речь идет о 82-метровой яхте стоимостью почти 100 млн фунтов стерлингов. Она движется вдоль побережья Норвегии в сопровождении двух кораблей Военно-морского флота россии – эсминца «Североморск» и патрульно-спасательного судна «Воевода».

По маршруту конвой также отслеживают силы НАТО. Когда яхта проходила Балтийским морем, ее сопровождали военные корабли Германии и Дании.

На палубе судна заметили специальные сетки для защиты от беспилотников.

Бывший военный атташе Британии в Москве Джон Форман объяснил перемещение яхты опасениями кремля после украинских ударов по военно-морской базе в порту Кронштадт в июне.

«Они не хотят рисковать. Отводят яхту подальше от украинцев после того, как те разгромили Кронштадт», – сказал Форман.

По данным The Telegraph, спутниковые снимки показывают, что после ударов база в Кронштадте заметно опустела. В июне 2025 года там было как минимум на девять кораблей больше, чем на новых снимках.

Издание также напоминает об атаке в ноябре прошлого года, когда украинские беспилотники поразили российские фрегаты класса «Гепард» – «Татарстан» и «Дагестан», а также несколько малых ракетных кораблей в Каспийском море почти за 1600 километров от Украины.

После этих ударов, отмечает The Telegraph, кремль пришел к выводу, что российская система ПВО уже не гарантирует защиту даже в отдаленных районах. Из-за этого особо ценные активы начали перемещать из Балтийского моря ближе к российской территории.

Яхта Graceful в последний раз появлялась на радарах еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину. За 17 дней до 24 февраля 2022 года ее перевели с верфи Blohm & Voss в немецком Гамбурге в российский Калининград.

После введения американских санкций судно переименовали в Kosatka. С тех пор оно почти четыре года не появлялось в открытых системах отслеживания.

На прошлой неделе система автоматической идентификации судов зафиксировала движение яхты через Датский пролив. После выхода в Северное море сигнал снова выключили.

На борту суперъяхты есть бассейны с морской и пресной водой, вертолетная площадка, спортзал и системы защищенной правительственной связи.

По информации правительства США, путин неоднократно пользовался этой яхтой, в частности в 2021 году во время путешествия Черным морем вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, в апреле роскошная суперъяхта, связанная с российским олигархом Алексеем Мордашовым, прошла через Ормузский пролив несмотря на фактические ограничения судоходства в регионе, в частности из-за американской блокады.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.