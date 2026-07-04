Нидерланды согласились принять Спецтрибунал по россии

Политика
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Правительство Нидерландов выразило готовность принять у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.
фото: president.gov.ua

Правительство Нидерландов выразило готовность принять у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Он должен дать возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство россии именно за преступление агрессии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Совет Европы поддержал запуск спецтрибунала об агрессии россииКомитет министров Совета Европы принял ключевое решение для запуска спецтрибунала по преступлению агрессии рф. 36 государств и ЕС поддержали расширенное частичное соглашение.

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Еттеном в пятницу вечером. Во время него украинский президент проинформировал главу нидерландского правительства о последствиях очередных российских ударов в ночь на четверг.

По словам Зеленского, партнеры выразили готовность делать шаги для защиты жизни. Отдельной темой разговора стала противовоздушная оборона, которая остается одним из ключевых направлений сотрудничества Украины и Нидерландов.

Президент также поблагодарил правительство Еттена за готовность принять Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

«Это решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия», – написал Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Еттен согласовали график следующих встреч.

Напомним, ранее Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение, необходимое для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии россии.

Как известно, в июне 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали официальное соглашение о создании этого трибунала.

А в январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро на обеспечение работы будущего суда. С тех пор 28 государств присоединились к инициативе.

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Нидерланды Спецтрибунал над путиным
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