Нидерланды согласились принять Спецтрибунал по россии

Правительство Нидерландов выразило готовность принять у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Он должен дать возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство россии именно за преступление агрессии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

15 мая 2026, 11:34 Совет Европы поддержал запуск спецтрибунала об агрессии россии Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение для запуска спецтрибунала по преступлению агрессии рф. 36 государств и ЕС поддержали расширенное частичное соглашение.

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Еттеном в пятницу вечером. Во время него украинский президент проинформировал главу нидерландского правительства о последствиях очередных российских ударов в ночь на четверг.

По словам Зеленского, партнеры выразили готовность делать шаги для защиты жизни. Отдельной темой разговора стала противовоздушная оборона, которая остается одним из ключевых направлений сотрудничества Украины и Нидерландов.

Президент также поблагодарил правительство Еттена за готовность принять Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

«Это решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия», – написал Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Еттен согласовали график следующих встреч.

Напомним, ранее Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение, необходимое для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии россии.

Как известно, в июне 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали официальное соглашение о создании этого трибунала.

А в январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро на обеспечение работы будущего суда. С тех пор 28 государств присоединились к инициативе.

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