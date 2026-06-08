В Санкт-Петербурге произошел взрыв на территории военного завода «Арсенал» – СМИ

В российском Санкт-Петербурге на территории завода «Арсенал» произошел пожар после взрыва, который, по предварительным данным, раздался в ангаре с химическими реагентами.

Об инциденте сообщают Telegram-каналы и местные СМИ.

По имеющейся информации, взрывная волна была настолько мощной, что пробила кирпичную стену здания.

После этого на территории предприятия вспыхнул пожар. Официальной информации о возможных пострадавших или масштабах разрушений пока нет.

Отмечается, что завод «Арсенал» является одним из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Здесь, в частности, производятся корабельные артиллерийские установки, пусковые системы для военных кораблей, отдельные компоненты ракетного вооружения, а также техника и оборудование космического назначения.

Напомним, в ночь на 8 июня беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае. По предварительным данным, под удар могла попасть нефтебаза «Грушовая балка» – один из крупнейших перевалочных нефтяных объектов на Кавказе.

А до этого сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины провели результативную дальнобойную операцию по поражению важных объектов российской федерации. Среди них – Петербургский нефтяной терминал и военный завод «Прогресс» в Тамбовском регионе.

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