Трамп назвал главную угрозу для процветания США

Президент США Дональд Трамп во время торжественной речи по случаю 250-летия независимости страны заявил, что наибольшей угрозой для дальнейшего процветания Соединенных Штатов является «возрождение коммунистической угрозы».

Об этом пишет The Hill.

4 июля 2026, 10:44 День независимости США: 250 лет главному политическому ритуалу Америки США отмечают 250-ю годовщину независимости. «Слово и дело» объясняет, почему выбрана именно эта дата, какой смысл заложен в праздник Четвертого июля и как его собирается праздновать администрация Дональда Трампа.

Выступая у горы Рашмор накануне Дня независимости, глава Белого дома призвал американцев защищать свободы и ценности, заложенные основателями государства. По его мнению, сегодня американская идентичность оказалась под новой атакой.

«Приближаясь к этой величественной годовщине, мы видим, как наша американская идентичность подвергается новой атаке. На нашей земле возрождается коммунистическая угроза, в том числе со стороны новоприбывших, которые исповедуют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашему успеху. Мы не позволим этому случиться», – заявил Трамп.

Президент также подчеркнул, что коммунизм является врагом свободных людей и несовместим с американской Конституцией и принципами, на которых было основано государство. Кроме того, Трамп связал свои заявления с темой нелегальной миграции, отметив, что страна не допустит распространения идеологий, которые, по его мнению, представляют угрозу для США.

Напомним, что в столице Соединенных Штатов отменили праздничный парад, посвященный Дню независимости, из-за экстремальных погодных условий. Причиной стала опасная волна жары, накрывшая значительную часть страны.

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