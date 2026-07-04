Вертолет в море, мост и склады: Генштаб назвал еще несколько пораженных целей рф

Силы обороны Украины в ночь на 4 июля поразили российский вертолет в акватории Азовского моря. Степень его повреждений пока уточняется.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

4 июля 2026, 12:25 СБС раскрыли детали удара под Санкт-Петербургом – видео Силы беспилотных систем ВСУ уточнили детали ночного удара по объектам в Ленинградской области рф: среди целей были нефтяной терминал «Санкт-Петербург» и пункт базирования «Кронштадт».

Также в Генштабе подтвердили поражение Петербургского нефтяного терминала и пункта базирования «Кронштадт». Ранее атаку на эти объекты подтверждал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, этой ночью украинские защитники поразили железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. По данным Генштаба, россияне использовали его для переброски личного состава и вооружения.

Среди других пораженных целей – два пункта управления рф в районе Шахтерского Донецкой области, склад БпЛА в Титаровке, ремонтное подразделение в Старобельске и склад горюче-смазочных материалов в оккупированном Луганске.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил, что ночью Силы обороны Украины поразили портовую нефтяную инфраструктуру вблизи российского Санкт-Петербурга. Силы беспилотных систем ВСУ уточнили детали ночного удара по объектам в Ленинградской области рф.

До этого Telegram-каналы и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писали, что сегодня ночью беспилотники атаковали объекты в Ленинградской области. После взрывов в районе Санкт-Петербурга очевидцы сообщили о пожаре на одном из промышленных предприятий.

Отметим, ранее Зеленский пообещал россиянам ответ за массированный удар по Киеву.

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