БПЛА ночью атаковали порт в Ленинградской области

В ночь на 4 июля беспилотники атаковали объекты в Ленинградской области. После взрывов в районе Санкт-Петербурга очевидцы сообщили о пожаре на одном из промышленных предприятий.

Об этом сообщили Telegram-каналы и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Около четырех утра по киевскому времени губернатор объявил воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. Позже он заявил, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 67 беспилотников. По словам чиновника, падение обломков было зафиксировано в районе порта Высоцк.

В то же время российский Telegram-канал Astra сообщил, что под атакой оказался Петербургский нефтяной терминал. После сообщений об угрозе ударов в районе Угольной гавани очевидцы зафиксировали густой дым, поднимавшийся над территорией предприятия.

По результатам OSINT-анализа, пожар возник именно на территории АО «Петербургский нефтяной терминал». Объект расположен вблизи Большого порта Санкт-Петербурга и является важным логистическим узлом для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.

Напомним, в ночь на 4 июля российский Белгород оказался под ракетной атакой. После серии взрывов в городе возникли масштабные перебои с электро- и водоснабжением.

Также сообщалось, что в ночь на 3 июля Силы обороны нанесли успешный удар по железнодорожному мосту через Красногвардейский канал.

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