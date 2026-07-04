ВСУ ночью поразили портовую нефтяную инфраструктуру вблизи Санкт-Петербурга

Национальная безопасность
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Зеленский подтвердил, что ночью Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре вблизи российского Санкт-Петербурга.
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Силы обороны Украины в ночь на 4 июля нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре вблизи Санкт-Петербурга, которая обеспечивает финансирование российской войны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в субботу утром, опубликовав видео удара.

«Этой ночью наши украинские дальнобойные санкции против россии за эту войну сработали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре, приносящей деньги для российской войны, также были попадания по Кронштадту – важной военной цели», – написал он.

Президент отметил, что расстояние до целей в рф составляло более 850 км от государственной границы Украины.

Напомним, ранее Telegram-каналы и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщали, что сегодня ночью беспилотники атаковали объекты в Ленинградской области. После взрывов в районе Санкт-Петербурга очевидцы сообщили о пожаре на одном из промышленных предприятий.

По данным OSINT-анализа, пожар возник именно на территории АО «Петербургский нефтяной терминал». Он расположен вблизи Большого порта Санкт-Петербурга и является важным логистическим узлом для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.

Отметим, ранее Зеленский пообещал россиянам ответ за массированный удар по Киеву.

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