Российский Белгород частично погрузился во тьму после ракетного удара

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В ночь на 4 июля Белгород подвергся ракетной атаке. После взрывов в городе возникли масштабные перебои с электро- и водоснабжением, а российские власти подтвердили повреждение объектов инфраструктуры.
фото: t.me/belpepel

В ночь на 4 июля российский Белгород оказался под ракетной атакой. После серии взрывов в городе возникли масштабные перебои с электро- и водоснабжением.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Шуваев.

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По информации местных пабликов, первые взрывы прозвучали около 23:35. В городе работали силы противовоздушной обороны, а жители сообщали о мерцании света в домах.

Впоследствии российские Telegram-каналы заявили об ударе по ТЭЦ «Луч», после которого без электроснабжения остался район Харьковской горы. На территории объекта вспыхнул пожар.

Позже начали поступать сообщения, что электроэнергия исчезла почти во всем Белгороде, а также в близлежащих населенных пунктах Белгородской агломерации.

Telegram-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ударам якобы подверглись все основные электроподстанции города. В то же время OSINT-сообщества сообщают, что были атакованы ТЭЦ «Луч» и одна электроподстанция.

Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Шуваев подтвердил повреждение объектов инфраструктуры, но о масштабах повреждений информации не предоставил.

«В Белгороде в результате ракетного удара повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением. Точный масштаб повреждений можно будет оценить в светлое время суток», – сообщил он.

Напомним, ранее ударные беспилотники СБУ во второй раз за неделю атаковали ангары военного аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму, а также поразили российские истребители на авиабазе «Саки».

Кроме того, в ночь на 3 июля Силы обороны нанесли успешный удар по железнодорожному мосту через Красногвардейский канал в одноименном районе на оккупированном полуострове.

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Пожар ТЭЦ Белгород Удары по рф
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