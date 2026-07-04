Армия рф ударила по гражданскому предприятию в Харькове

Харьков в субботу снова атаковали вражеские дрроны. Под удар попало предприятие в Слободском районе города.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в соцсетях.

2 июля 2026, 18:37 Российские войска попали по АЗС в Харькове, есть пострадавшие Армия рф 2 июля нанесла удар по автозаправочной станции в Харькове. В результате обстрела пострадали гражданские.

«Попадание реактивного «шахеда» возле торгового центра в Слободском районе. Уточняем детали. На месте прилета пожар. Удар пришелся по территории гражданского предприятия — уничтожено не менее 13 грузовиков. О пострадавших на данный момент информация отсутствует», – написал он.

В то же время, по словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в июне Синегубов сообщал, что разведка располагает информацией об увеличении количества ударов по Харькову и области.

На этой и прошлой неделе россияне прицельно наносили удары по АЗС в Харькове и Харьковской области.

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