Силы обороны поразили центр космической связи в Московской области

Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по центру космической связи в Московской области и ряду вражеских объектов на оккупированных территориях, в частности, по мосту в районе Васильевки Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Как отмечается, украинские защитники били по целям 21 июня и в ночь на 22 июня. В частности, поражен центр космической связи «Дубна» в Московской области, на объекте наблюдается масштабное задымление, убытки врага уточняются.

Также украинские воины поразили полигон подготовки операторов БПЛА в районе Дебальцево Луганской области, а также пункты управления БПЛА в районах Мирнограда и Перебудовы Донецкой области.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты россиян в районе Илек-Пеньковки Белгородской области рф и в районе оккупированного Покровска Донецкой области.

Также Генштаб сообщил, что Силами обороны было нанесено поражение автомобильному мосту в районе Васильевки Запорожской области, который используется для переброски войск и обеспечения российской армии.

В то же время, по результатам дополнительного анализа данных, подтверждено поражение 21 июня инфраструктуры порта «Кавказ» в Краснодарском крае рф и двух автомобильных паромов. Эти объекты используются для обеспечения войск российских оккупантов в южных регионах Украины.

Как известно, в понедельник, 22 июня, в российском Воронеже был атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов, производивший детали для ракет «Искандер-К», «Х-101», а также ЗРК «Панцирь».

Напомним, в ночь на 22 июня беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Российские власти заявили о массированной работе систем противовоздушной обороны и якобы сбитии десятков воздушных целей.

Также ранее Силы специальных операций нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Тюмени, использовав новые украинские беспилотники, способные преодолевать до 3000 километров.

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