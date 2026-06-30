Силы обороны во второй раз поразили центр космической связи «Дубна» в Московском регионе

Силы обороны Украины повторно поразили центр космической связи «Дубна» в Московском регионе россии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По его словам, этот объект является важным элементом российской спутниковой инфраструктуры и используется, в частности, для обеспечения связи, разведывательной деятельности и координации действий российского оккупационного контингента на территории Украины.

Зеленский отметил, что удар по центру был частью украинских дальнобойных санкций против России за развязанную войну.

«От нашей государственной границы до этого объекта более 500 километров. Недавно наши Силы обороны Украины уже достигали четырёх таких российских центров — не только в Московском, но и во Владимирском регионах. Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально усложняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий», — отметил глава государства.

Напомним, впервые подразделения Сил обороны поразили центр космической связи в Московской области в ночь на 22 июня. Тогда на объекте вспыхнул пожар.

А накануне ВСУ нанесли ряд успешных ударов по позициям и военным целям противника на временно оккупированных территориях.

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