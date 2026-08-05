Экс-послу Украины в США Стефанишиной вручили подозрение в незаконном обогащении

Политика
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Бывшей вице-премьерке по вопросам евроинтеграции и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной сообщили о подозрении. Сейчас ВАКС избирает ей меру пресечения.
Фото Ольга Стефанішина / Facebook

Бывшей вице-премьерке по вопросам евроинтеграции, а также экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной сообщили о подозрении.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Источники «Слово и дело» подтвердили, что экс-послу сообщили о подозрении по делу о незаконном обогащении.

Как отмечается, подозрение Стефанишиной вручили детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас Высший антикоррупционный суд рассматривает вопрос об избрании ей меры пресечения.

В начале заседания защита Стефанишиной попросила провести слушание в закрытом режиме.

Напомним, в конце июля стало известно, что НАБУ и САП расследуют уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения бывшей вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Также известно, что президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 августа, уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Причины такого решения в президентском указе не раскрываются.

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НАБУ САП ВАКС Подозрение Ольга Стефанишина Высший антикоррупционный суд
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