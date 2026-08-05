Апелляция рассмотрит ходатайство по мобилизованному кировоградскому экс-прокурору

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об истребовании документов по участию мобилизованного бывшего заместителя прокурора Кировоградской области Алексея Варакина в боевых действиях.

Такое решение 30 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-зампрокурора Кировоградщины Алексея Варакина в предложении и предоставлении неправомерной выгоды. Ему назначили наказанием 6 лет заключения с конфискацией половины имущества и лишением классного чина старший советник юстиции. Суд также запретил ему после заключения занимать определенные должности в течение 3 лет.

На указанный приговор подали апелляционные жалобы. Позже Варакин мобилизовался и слушание его дела приостановили. Однако прокурор САП просил суд узнать, принимает ли обвиняемое участие в боевых действиях.

«Назначить рассмотрение ходатайства прокурора об истребовании документов непосредственного участия (Варакина – ред.) в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, и возобновлении судебного производства», – говорится в решении.

Напомним, в январе 2017 года Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины задержала на то время заместителя прокурора Кировоградской области Алексея Варакина. Его задержали во время передачи взятки в размере 1000 долларов военному прокурору Кировоградского гарнизона Южного региона Украины за неподачу им апелляционной жалобы на решение хозяйственного суда Кировоградской области. Этим решением отказали в удовлетворении заявление военного прокурора Кировоградского гарнизона о признании недействительным договора аренды земельного участка заключенного в 2010 году между Кировоградской городским советом и физическим лицом предпринимателем.

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