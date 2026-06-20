Оккупанты атаковали Запорожье, есть жертвы и раненые

Российская оккупационная армия в субботу, 20 июня, нанесла удар по городу Запорожье. В результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

По предварительной информации, жертвами российского удара стали по меньшей мере четыре человека, еще шесть гражданских получили травмы и ранения.

При этом не исключено, что количество жертв может увеличиться – экстренные службы продолжают искать людей под завалами.

Федоров также объяснил, что дым, который поднялся над городом, вызван вражеским ударом.

Напомним, что 20 июня в Никополе Днепропетровской области под удар попали автомобили «Укрпочты». В связи с этим почтовый оператор принял решение временно приостанавить работу передвижных почтовых отделений в Никопольском районе.

Также сообщалось, что в субботу российский «шахед» атаковал автозаправочную станцию на юге Одесской области. В результате попадания загорелись газовоз и обшивка здания операторской.

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