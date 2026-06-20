Рф ударила по АЗС в Одесской области: вспыхнули газовоз и здание

Национальная безопасность
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Вражеский ударный БПЛА типа «Шахед» утром атаковал автозаправочную станцию на юге Одесской области. В результате попадания загорелись газовоз и обшивка здания операторской.
t.me/odeskaODA

Вражеский ударный БПЛА типа «Шахед» утром атаковал автозаправочную станцию на юге Одесской области. В результате попадания загорелись газовоз и обшивка здания операторской.

Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Украинская ПВО уничтожила более 90 дронов во время ночной атаки россиянСилы ПВО уничтожили 92 из 99 БПЛА, однако часть беспилотников достигла своих целей. Зафиксированы попадания 7 ударных дронов на трех локациях.

По его словам, после атаки на АЗС возник пожар.

Спасатели уже ликвидировали возгорание. Сейчас продолжаются работы по устранению последствий удара.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, рф атаковала Украину 99 дронами Shahed и другими БПЛА. ПВО сбила или подавила 92 цели, однако зафиксированы попадания и падение обломков.

В Харькове зафиксировано попадание управляемых авиационных бомб по Холодногорскому району города. Одна из них упала на жилой дом.

В Николаеве в результате боевой работы и падения обломков повреждены учреждение дошкольного образования, а также частные дома.

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АЗС Одесская область Страна-террорист россия Атака рф на Украину
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