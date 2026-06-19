Атака рф на Запорожье: в городе увеличилось количество пострадавших

Количество гражданских, которые получили травмы и ранения в результате российского удара по помещению логистического оператора в Запорожье, увеличилось до 10 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Там рассказали, что взрывной волной и обломками повреждены транспортные средства и объекты инфраструктуры. Также на месте прилета началось возгорание, которое было ликвидировано спасателями.
В ГСЧС не исключили, что пострадавших может быть больше, поскольку экстренные службы еще уточняют их количество.
Напомним, что оккупанты ударили по Запорожью дроном. Ранее сообщалось о трех пострадавших.
Кроме того, 19 июня российская армия нанесла серию ударов по городу Краматорск Донецкой области. В результате атаки погибли две женщины, еще шесть человек получили тяжелые и средней тяжести ранения.
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