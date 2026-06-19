Атака рф на Запорожье: в городе увеличилось количество пострадавших

Количество гражданских, которые получили травмы и ранения в результате российского удара по помещению логистического оператора в Запорожье, увеличилось до 10 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Там рассказали, что взрывной волной и обломками повреждены транспортные средства и объекты инфраструктуры. Также на месте прилета началось возгорание, которое было ликвидировано спасателями.

В ГСЧС не исключили, что пострадавших может быть больше, поскольку экстренные службы еще уточняют их количество.

Напомним, что оккупанты ударили по Запорожью дроном. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Кроме того, 19 июня российская армия нанесла серию ударов по городу Краматорск Донецкой области. В результате атаки погибли две женщины, еще шесть человек получили тяжелые и средней тяжести ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».