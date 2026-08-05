В столице после атаки рф зафиксировали значительное ухудшение качества воздуха

Почти во всех районах Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, вызванный масштабными пожарами после массированного российского обстрела.

Об этом свидетельствуют данные SaveEcoBot.

По результатам мониторинга, повышенные показатели концентрации вредных веществ зафиксированы во всех районах столицы. Индексы качества воздуха (AQI) во многих частях города достигли оранжевого и красного уровней опасности.

В частности, самые плохие показатели фиксируют в Днепровском и Соломенском районах города – там коэффициент загрязнения воздуха достигает от 153 до 163 единиц.

Высокий уровень загрязнения также наблюдается в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы. Текущая влажность воздуха в Киеве составляет 85%.

Киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, проводить влажную уборку в помещениях, носить маски и пить больше воды.

Напомним, в ночь на 5 августа в результате российской ракетной атаки на Киев погиб один человек. Ещё как минимум 24 человека получили ранения.

Кроме того, ночью в результате массированной комбинированной атаки на Киевскую область зафиксированы попадания в трёх районах. Уже известно о 14 погибших и 27 пострадавших.

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