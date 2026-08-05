На Киевщине стремительно возросло число жертв и пострадавших в результате ночной атаки рф

В результате ночной массированной российской атаки на Киевскую область известно уже о 14 погибших, еще 27 человек получили ранения. В настоящее время спасатели ликвидируют пожары сразу в нескольких локациях.

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

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«К сожалению, во время ночной вражеской атаки 14 человек погибли и 27 пострадали. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в заявлении спасателей.

При этом руководитель области уточнил, что наибольшее количество жертв зафиксировано в Броварском районе, где погибли девять человек.

Согласно словам Ткаченко, в Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе.

«Этой ночью Киевщина снова пережила одну из самых трагических вражеских атак... По обновленной информации, пострадали 22 жителя области. В Броварском районе ранения получили 12 человек, в Фастовском – трое, еще семеро пострадали в Бучанском районе», – заявил он.

Как отметили в ГСЧС, в настоящее время подразделения ГСЧС работают на четырех локациях в Броварском районе, двух – в Бучанском и одной – в Фастовском районе.

Уточняется, что в Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Великая Дымерка, селе Квитневое и селе Перемога.

«В Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств. В Бучанском районе продолжается ликвидация пожара складского здания в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка ликвидирован пожар на территории логистического предприятия», – добавили в ГСЧС.

Как известно, в ночь на 5 августа в результате массированной комбинированной атаки на Киевскую область было зафиксировано попадание в трех районах. Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки погиб человек и пострадал еще по меньшей мере 21 мирный житель.

Напомним, также российские оккупанты нанесли комбинированный удар и по столице Украины. Количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по Киеву сегодня ночью, 5 августа, возросло до 24 человек. Также известно об одной погибшей женщине.

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