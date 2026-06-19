Войска рф атаковали в Запорожье здание логистического оператора, пострадали гражданские

Национальная безопасность
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Оккупанты в пятницу, 19 июня, нанесли удар дроном по зданию логистического оператора в городе Запорожье. Пострадали три человека.
Фото: Запорожская ОВА

Российская оккупационная армия в пятницу, 19 июня, нанесла удар дроном по зданию логистического оператора в городе Запорожье.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

По информации местных властей, по меньшей мере трое людей были травмированы. Федоров призвал местных жителей оставаться в укрытиях, поскольку существует угроза новых ударов.

Глава ОВА также опубликовал фото последствий российской атаки.

Напомним, 19 июня российская армия нанесла серию ударов по городу Краматорск Донецкой области. В результате атаки погибли две женщины, еще шесть человек получили тяжелые и средней тяжести ранения.

Также сообщалось, что оккупанты уже вторые сутки наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. На объектах зафиксированы значительные повреждения.

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