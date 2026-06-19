Лидеры ЕС впервые продлили экономические санкции против россии сразу на год

Лидеры 27 стран Европейского Союза единогласно приняли решение продлить экономические санкции против россии еще на один год. Ранее санкционные пакеты обычно продлевали каждые шесть месяцев, что создавало возможность для блокирования решений отдельными государствами.

Об этом сообщает Euronews.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

Во время заседания Европейского совета представители стран ЕС договорились продлить санкции против россии сразу на год, хотя раньше это делали максимум на 6 месяцев. Теперь отдельные страны не смогут использовать право вето для политических уступок.

В ЕС подчеркивают, что решение о продлении ограничений усиливает единство блока в момент, когда Украина демонстрирует новую динамику на фронте, а США сигнализируют о готовности к усилению санкционного давления на Москву.

Также Европейский совет впервые с марта 2025 года согласовал совместные выводы по Украине с участием всех 27 лидеров.

В то же время решение о годовом продлении не касается персональных санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих российскую агрессию.

Эти ограничения и в дальнейшем будут продлеваться каждые шесть месяцев. Такой механизм позволяет периодически пересматривать санкционные списки, включая удаление лиц, в отношении которых не хватает юридических оснований или которые умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Болгарии выступили против согласования 21-го пакета ограничительных мер Евросоюза против рф, из-за намерения добавить в санкционный список главу православной церкви россии патриарха Кирилла.

Как известно, в начале июня, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала проект нового, 21-го пакета санкций против рф, который был передан на рассмотрение и финальное утверждение всем странам-членам блока. Тогда в ЕС выразили надежду на то, что принятие новых ограничений будет быстрым.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.