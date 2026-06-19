Лидеры ЕС впервые продлили экономические санкции против россии сразу на год

Политика
Читати українською
Лидеры 27 стран ЕС единогласно согласовали продление экономических санкций против россии на 12 месяцев, а не на шесть месяцев, как это делали раньше.
фото: Getty Images

Лидеры 27 стран Европейского Союза единогласно приняли решение продлить экономические санкции против россии еще на один год. Ранее санкционные пакеты обычно продлевали каждые шесть месяцев, что создавало возможность для блокирования решений отдельными государствами.

Об этом сообщает Euronews.

На грани невозврата: как война истощает российскую экономику2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

Во время заседания Европейского совета представители стран ЕС договорились продлить санкции против россии сразу на год, хотя раньше это делали максимум на 6 месяцев. Теперь отдельные страны не смогут использовать право вето для политических уступок.

В ЕС подчеркивают, что решение о продлении ограничений усиливает единство блока в момент, когда Украина демонстрирует новую динамику на фронте, а США сигнализируют о готовности к усилению санкционного давления на Москву.

Также Европейский совет впервые с марта 2025 года согласовал совместные выводы по Украине с участием всех 27 лидеров.

В то же время решение о годовом продлении не касается персональных санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих российскую агрессию.

Эти ограничения и в дальнейшем будут продлеваться каждые шесть месяцев. Такой механизм позволяет периодически пересматривать санкционные списки, включая удаление лиц, в отношении которых не хватает юридических оснований или которые умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Болгарии выступили против согласования 21-го пакета ограничительных мер Евросоюза против рф, из-за намерения добавить в санкционный список главу православной церкви россии патриарха Кирилла.

Как известно, в начале июня, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала проект нового, 21-го пакета санкций против рф, который был передан на рассмотрение и финальное утверждение всем странам-членам блока. Тогда в ЕС выразили надежду на то, что принятие новых ограничений будет быстрым.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ЕС Санкции против России Санкции Брюссель
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Лидеры ЕС впервые продлили экономические санкции против россии сразу на год
Рекордные взносы в PURL и $4 млрд помощи: чем партнеры усилят ВСУ после нового «Рамштайна»
Зеленский заявил, что путин боится возвращения своей армии домой, поэтому не заканчивает войну
«Это будет нечестно»: премьер Венгрии призвал не ускорять вступление Украины в ЕС
итогиУдар по Московскому НПЗ и новые пакеты помощи от партнеров. Главное за день
Военным ограничат доступ к азартным играм: Кабмин принял постановление
Лубинец рассказал, сколько похищенных россией детей удалось вернуть в Украину
Оккупанты ударили по Сумщине ракетой с кассетным боеприпасом, есть жертва
США отменили морскую блокаду Ирана
Военные уже подали более 500 рапортов на возвращение из СОЧ по новому механизму
Больше новостей